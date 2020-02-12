Объединение болельщиков московского «Спартака» «Фратрия» в своём «твиттере» опубликовало информацию о предстоящих похоронах бывшего футболиста клуба Валерия Рейнгольда.
«Валерий Рейнгольд будет похоронен 14 февраля на Николо-Архангельском кладбище Москвы. Проститься с ветераном можно будет в манеже академии «Спартака» в ту же пятницу с 11:00», — говорится в сообщении.
Рейнгольд ушёл из жизни накануне, 11 февраля, в возрасте 77 лет. Бывшему игроку стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но скончался, несмотря на усилия врачей.
Рейнгольд — воспитанник «Динамо» и «Спартака». Большую часть карьеры провёл в стане красно-белых, выступая за клуб с 1960 по 1967 год. Играл также за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» — чемпион СССР 1962 года, двукратный обладатель Кубка СССР (1963, 1965). В последние годы жизни был футбольным экспертом.
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