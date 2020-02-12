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Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»

Тарасов выложил фото с парикмахером-азиатом и подписью «коронавирус»
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов в своём «инстаграме» выложил фотографию с парикмахером азиатской внешности. Футболист сопроводил её следующей подписью: «Коронавирус».

Ранее Тарасов выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.

Некоторое время назад футболист досрочно покинул сборы казанского «Рубина» по причине рождения третьей дочери. Напомним, контракт Дмитрия Тарасова с «Локомотивом» истёк летом минувшего года. С того времени 32-летний хавбек находится без клуба. Дмитрий является воспитанником московского «Спартака», однако за первую команду красно-белых так и не сыграл. Выступал также за «Томь» и «Москву». В составе сборной России полузащитник в 8 матчах забил 1 гол.

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