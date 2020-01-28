Тарасов: нужно писать, что в Оренбурге построят больницу, а не про китайские госпитали

Бывший полузащитник «Локомотива» Дмитрий Тарасов, который в данный момент тренируется с «Рубином», выразил мнение, что китайскому коронавирусу уделяется слишком много внимания.
«Много пишут про коронавирус в Китае, и что там за 2 недели построят больницу специально для этого. Это правильно, но тем не менее, почему все удивляются? С подобной скоростью всегда возводили какие-то полевые госпитали при болезнях, угрожающих всему миру. Птичий грипп, Эбола…
Понятно, что и в Китае это сейчас просто большое строение для передержки и первой помощи. Я решил прогуглить, что одновременно строят у нас в медсфере в целом. Вот, например, в Оренбурге за 4,3 млрд построят областную детскую больницу. Да, пусть не за 2 недели, но это всё равно большой шаг и прорыв для страны. И вот о таких объектах, считаю, надо писать и показывать по нашему ТВ", — написал Тарасов в своём «инстаграме».
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