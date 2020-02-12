Почта Италии гневно отреагировала на слова Сарри о спокойной работе на почтамте

Пресс-служба итальянской почты гневно отреагировала на недавнее интервью главного тренера туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри. Итальянский специалист, говоря о давлении, которое он испытывает на посту главного тренера туринцев, сказал, что работал бы на почте, если бы хотел избежать давления.

«Почта Италии приглашает господина Сарри провести несколько минут его драгоценного времени в почтовом отделении. Тогда он поймёт, что Почта Италии — крупнейшая компания страны, которую выбирают многие выпускники. Почта Италии входит в число 500 ведущих компаний мира по качеству работы.

На самом деле всё не так, как говорит господин Сарри. Давление здесь существует, мы несём ответственность перед гражданами, бизнесменами и чиновниками. Мы ждём его в одном из 15 тысяч наших отделений, чтобы он лично посмотрел, как мы работаем», — говорится в сообщении Почты Италии.