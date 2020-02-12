Сарри: если бы я не хотел сталкиваться с давлением, работал бы на почте

Главный тренер «Ювентуса» Маурицио Сарри заявил, что его не беспокоит давление, которое возросло после серии неудач туринского клуба. «Юве» в пяти последних матчах потерпел два поражения и оказался на втором месте в турнирной таблице, позволив догнать себя «Интеру».

«Если бы я не хотел сталкиваться с давлением, я бы работал на почте. У нас такая работа. Мы по-прежнему нацеливаемся на выполнение задач, которые были поставлены в начале сезона. Конечно, иногда что-то шло не так, нужно вносить коррективы.

Мы с президентом «Ювентуса» должны были пообедать после матча с «Фиорентиной». Встреча перенеслась, но затем мы спокойно встретились и пообедали, как и планировалось», — цитирует Сарри пресс-служба туринцев.