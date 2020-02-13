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«Атлетик» с минимальным счётом обыграл «Гранаду» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании

«Атлетик» с минимальным счётом обыграл «Гранаду» в первом матче 1/2 финала Кубка Испании
Футбол / Испания 0

В Бильбао состоялся первый матч 1/2 финала Кубка Испании. «Атлетик» на стадионе «Сан-Мамес» принимал «Гранаду». Встреча закончилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Единственный мяч на 42-й минуте забил полузащитник хозяев Икер Муньяин, которому ассистировал Иньяки Уильямс. Баски на 61-й минуте вновь отправили мяч в ворота соперника, но гол Андера Капы был отменён после просмотра видеоповтора.

Ответный матч 1/2 финала будет проходить 5 марта в Гранаде. Начало — в 23:00 мск. «Атлетик» в 1/4 финала обыграл «Барселону» со счётом 1:0. «Гранада» на предыдущей стадии была сильнее «Валенсии» (2:1).

За вторую путёвку в финал борьбу ведут «Реал Сосьедад» и «Мирандес». Первый матч этих команд состоится сегодня, 13 февраля. Он будет проходить в Сан-Себастьяне.

Кубок Испании. 1/2 финала. 1-й матч
12 февраля 2020, среда. 23:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао
Окончен
1 : 0
Гранада
Гранада
1:0 Муньяин – 42'
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