ЦСКА отправился на сбор в Испанию, где проведёт 4 контрольных матча

Футболисты ЦСКА вылетели в Испанию, где команда проведёт заключительный сбор в Кампоаморе, сообщается на официальном сайте клуба.
На сбор отправились:
Вратари: Игорь Акинфеев, Илья Помазун, Владислав Тороп.
Защитники: Марио Фернандес, Игорь Дивеев, Виктор Васин, Вадим Карпов, Георгий Щенников, Кирилл Набабкин, Хёрдур Магнуссон, Седрик Гогуа, Максим Елеев, Никита Котин.
Полузащитники: Яка Бийол, Иван Обляков, Арнор Сигурдссон, Никола Влашич, Константин Кучаев, Ильзат Ахметов, Кристиян Бистрович, Алан Дзагоев, Константин Марадишвили.
Нападающие: Фёдор Чалов, Илья Шкурин, Кирилл Колесниченко (на просмотре).
Сбор ЦСКА продлится до 23 февраля, в его рамках запланированы четыре контрольных матча.
15 февраля, 14:00 мск. ЦСКА — «Делемон» (Швейцария). Кампоамор
15 февраля, 18:00 мск. ЦСКА — «Сириус» (Швеция). Кампоамор
19 февраля, 22:00 мск. «Картахена» — ЦСКА. Картахена
22 февраля, 18:00 мск. ЦСКА — «Уфа». Кампоамор.
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