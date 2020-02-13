Каррагер: Санчо — один из лучших молодых игроков в мировом футболе на данный момент
Бывший футболист «Ливерпуля», а ныне эксперт на британском телевидении Джейми Каррагер поделился мнением о полузащитнике дортмундской «Боруссии» Джейдоне Санчо.
«Санчо — один из лучших молодых игроков в мировом футболе на данный момент, особенно если вы посмотрите на его статистику в «Боруссии». Взгляните на его игру в топовом чемпионате под таким колоссальным давлением. Он играет каждую неделю, и его показатели просто фантастические, а возраст — идеален. Причём он сможет не менее 10 лет играть на запредельно высоком уровне», — приводит слова Каррагера Sky Sports.
В текущем сезоне Джейдон Санчо принял участие в 19 матчах чемпионата Германии, в которых забил 12 голов и сделал 13 результативных передач.
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