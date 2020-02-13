«ПСЖ» предложит Мбаппе € 50 млн в год, чтобы удержать его от перехода в «Реал»
«Пари Сен-Жермен» планирует значительно улучшить условия контракта нападающего Килиана Мбаппе, чтобы удержать его от перехода в «Реал», утверждает AS.
По данным источника, французский клуб намерен повысить зарплату футболиста до € 50 млн в год. В клубе считают, что уход Мбаппе перед чемпионатом мира 2022 года в Катаре станет большим стратегическим ударом. Сейчас форвард получает в «ПСЖ» около € 15 млн в год. Контракт игрока с парижским клубом действует до лета 2022 года.
Мбаппе перешёл в «Пари Сен-Жермен» летом 2018 года. Сумма трансфера составила € 145 млн. Эта сумма может вырасти ещё на € 35 млн за счёт бонусов. В нынешнем сезоне 21-летний форвард провёл 18 матчей в чемпионате Франции, забил 15 голов и отдал четыре результативные передачи.
Мбаппе — первый игрок «ПСЖ», который забивал голы во всех турнирах сезона-2019/2020
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