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Гендиректор «Сочи»: возможно, документы по аренде Кокорина пока обрабатываются

Гендиректор «Сочи»: возможно, документы по аренде Кокорина пока обрабатываются
Футбол / РПЛ 0

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко прокомментировал появившуюся информацию о переходе в клуб из Краснодарского края форварда «Зенита» Александра Кокорина. Ранее об аренде Кокорина сообщил владелец «Сочи» Борис Ротенберг. В то же время сообщалось, что пока «Зенит» не получил документов, подтверждающих аренду.

«Тот факт, что документы «Зенит» ещё не получил, — это техническая часть. Возможно, они пока обрабатываются.

Есть ли точная договорённость о переходе? Ну, если президент «Сочи» сказал об этом. Надеюсь, Кокорин присоединится к нам на сборах.

Кокорин в списке игроков, которые летят на сборы с «Зенитом-2»? Он и был в этом списке, пока мы вели переговоры», — сказал Рубашко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.

«Зенит» не получал официальных документов о переходе Кокорина в «Сочи»
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