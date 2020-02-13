Черышев восстановился после травмы и попал в заявку «Валенсии» на матч с «Атлетико»

Российский полузащитник «Валенсии» Денис Черышев завершил восстановление после травмы задней поверхности бедра. Россиянин уже может выходить на поле.

Полузащитник попал в заявку «Валенсии» на матч 24-го тура испанской Примеры с «Атлетико», который состоится завтра, 14 февраля. Начало – в 23:00 мск.

В текущем сезоне россиянин провёл за «Валенсию» 16 матчей, забил два мяча и отдал одну результативную передачу.

«Валенсия» занимает седьмое место в турнирной таблице Примеры, набрав 37 очков в 23 турах. «Атлетико» располагается на четвёртом месте с 39 баллами в 23 матчах.

Черышев не принимал участия в последних матчах «Валенсии» из-за травмы задней поверхности бедра, которую он получил в матче с «Мальоркой» в 20-м туре чемпионата Испании.

Черышев перешёл в «Валенсию» летом 2018 года из «Вильярреала» на правах аренды. Через год валенсийский клуб выкупил трансфер игрока за € 6 млн.