Сёмин: на каждый день рождения в «Динамо» мне дарили часы. Самые дорогие — под $ 100 тыс.

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о выборе часов и подарках, которые получал от руководства во время работы в киевском «Динамо».

«У меня простые часы. Простой, стандартный Rolex. Простые рабочие часы. Они могут упасть — ничего не будет. Крепкие, стойкие. Стандартные.

У Массимо Карреры около сорока часов Rolex? Я ношу разные. Сорока у меня нет, потому что не вижу смысла. Но много очень, есть подарочные. На каждый день рождения в киевском «Динамо» мне дарил дорогие часы Игорь Суркис.

В Украине раньше был, можно сказать, какой-то внутренний позыв у всех — дарить друг другу на день рождения часы. И каждый — по своим возможностям. У меня много дорогих часов от братьев Суркисов.

Самый дорогой подарок футбольных деятелей? Ну вот, наверное, эти часы. Самые дорогие. Стоят, наверное, под сто тысяч долларов», — сказал Сёмин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.