Сёмин — о продлении контракта с «Локомотивом»: не хочу продавать себя

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о ситуации со своим контрактом, который рассчитан до 30 июня 2020 года.

«Захотят — продлят контракт. Не захотят — я не повлияю ничем. Не хочу продавать себя. Нужен этот тренер — значит, берём. Не нужен — это жизнь», — сказал Сёмин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.

«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «железнодорожники» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.

29 февраля «Локомотив» проведёт встречу 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск.

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