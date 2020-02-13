Сёмин — о продлении контракта с «Локомотивом»: не хочу продавать себя
Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин рассказал о ситуации со своим контрактом, который рассчитан до 30 июня 2020 года.
«Захотят — продлят контракт. Не захотят — я не повлияю ничем. Не хочу продавать себя. Нужен этот тренер — значит, берём. Не нужен — это жизнь», — сказал Сёмин в интервью журналисту Нобелю Арустамяну.
«Локомотив», набрав 34 очка, занимает пятое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. В 19 матчах «железнодорожники» одержали 10 побед, 4 раза сыграли вничью и потерпели 5 поражений.
29 февраля «Локомотив» проведёт встречу 20-го тура чемпионата России с «Зенитом». Матч состоится в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена», начало — в 19:00 мск.
Турнирная таблица РПЛ сезона-2019/2020
В «Локомотиве» сравнили информацию об уходе Сёмина с надписями на заборах
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