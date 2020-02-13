РФС запустил в «Инстаграме» маску «Кто ты из игроков сборной России»

Российский футбольный союз (РФС) запустил в «Инстаграме» маску «Кто ты из игроков сборной России». Функция доступна на мобильных устройствах по этой ссылке.

«Гильерме — на самом деле Баринов. Так сказала наша маска. А кто вы из сборной? Играйте — лучшие «сториз» опубликуем на нашей странице», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды России.

Видео можно посмотреть на странице сборной России в «Истаграме».

Напомним, национальная команда России вышла на чемпионат Европы — 2020, заняв в квалификации турнира второе место в группе I. На Евро подопечные Станислава Черчесова сыграют со сборными Бельгии (13 июня, Санкт-Петербург), Финляндии (17 июня, Санкт-Петербург) и Дании (22 июня, Копенгаген).