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Кашшаи: 30 лет назад активно изучал русский язык в школе, стараюсь восстановить знания

Кашшаи: 30 лет назад активно изучал русский язык в школе, стараюсь восстановить знания
Футбол / РПЛ 0

Новый глава департамента судейства Российского футбольного союза Виктор Кашшаи признался, что хотел бы освоить русский язык. Венгерский специалист сообщил, что давно изучал его, но сейчас не сможет говорить на русском.

«Не чувствую языкового барьера, потому что 80 процентов моих коллег хотя бы немного говорят по-английски. В карьере арбитра мне часто приходилось общаться с футболистами, вообще не используя язык. Но, конечно, зная русский, говорить с людьми будет легче. Стараюсь восстановить свои знания, так как 30 лет назад активно изучал его в школе.

Говорить пока сложно — только некоторые слова, но стараюсь понять то, что слышу, делаю заметки. В свободное время буду учить язык, потому что, раз живу в России и работаю с русскими людьми, должен повышать его уровень. Но, подчеркну, незнание языка сейчас не является барьером», — передаёт слова Кашшаи корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

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