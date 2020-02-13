Бикфалви: в России должно быть минимум 100 футболистов, играющих в топ-чемпионатах

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ. Румынский футболист заявил, что российским футболистам стоит активнее пробовать силы в Европе.

«Лимит на легионеров? Если ты хороший русский игрок, не думаю, что тренер будет вредить себе и не ставить тебя в состав. А так, я за здоровую конкуренцию. В «Манчестер Сити» было несколько матчей, когда играл только один англичанин — Уолкер, потому что он лучший на этой позиции. И так во многих топовых командах.

В Румынии на поле должны находиться минимум два футболиста в возрасте до 21 года. Молодёжь сейчас очень хорошая подрастает, видел их на турнире в Словении. Надеюсь, у них большое будущее. А лимита на легионеров нет.

Россия — большая страна, тут должно быть минимум 100 футболистов, выступающих в топ-чемпионатах. Они не должны думать только о карьере в России. Заиграл в «Урале», «ЦСКА», «Спартаке»? Стремись в Европу», — приводит слова Бикфалви «Футбольный блокъ».