Бикфалви: в России должно быть минимум 100 футболистов, играющих в топ-чемпионатах

Полузащитник «Урала» Эрик Бикфалви поделился мнением о лимите на легионеров в РПЛ. Румынский футболист заявил, что российским футболистам стоит активнее пробовать силы в Европе.
«Лимит на легионеров? Если ты хороший русский игрок, не думаю, что тренер будет вредить себе и не ставить тебя в состав. А так, я за здоровую конкуренцию. В «Манчестер Сити» было несколько матчей, когда играл только один англичанин — Уолкер, потому что он лучший на этой позиции. И так во многих топовых командах.
В Румынии на поле должны находиться минимум два футболиста в возрасте до 21 года. Молодёжь сейчас очень хорошая подрастает, видел их на турнире в Словении. Надеюсь, у них большое будущее. А лимита на легионеров нет.
Россия — большая страна, тут должно быть минимум 100 футболистов, выступающих в топ-чемпионатах. Они не должны думать только о карьере в России. Заиграл в «Урале», «ЦСКА», «Спартаке»? Стремись в Европу», — приводит слова Бикфалви «Футбольный блокъ».
- 13 февраля 2020
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