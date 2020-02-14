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Малком: критики не заслуживают, чтобы говорить о них

Малком: критики не заслуживают, чтобы говорить о них
Футбол / РПЛ 0

Нападающий «Зенита» Малком, восстановившийся после травмы, признался, что его не беспокоила критика, которая на него обрушилась после перехода в питерский клуб. Малком вскоре после перехода получил травму, из-за чего критики начали говорить, что «Зенит» купил травмированного игрока.

«У меня никогда не было проблем с травмами. Мнение критиков на меня не влияет. Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью. Я буду продолжать играть в футбол и показывать свои лучши", — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.

Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.

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