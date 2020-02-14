Малком: критики не заслуживают, чтобы говорить о них
Нападающий «Зенита» Малком, восстановившийся после травмы, признался, что его не беспокоила критика, которая на него обрушилась после перехода в питерский клуб. Малком вскоре после перехода получил травму, из-за чего критики начали говорить, что «Зенит» купил травмированного игрока.
«У меня никогда не было проблем с травмами. Мнение критиков на меня не влияет. Считаю, эти люди не заслуживают того, чтобы говорить о них в интервью. Я буду продолжать играть в футбол и показывать свои лучши", — сказал Малком в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Анатолию Романову.
Малком перешёл в «Зенит» из «Барселоны» летом 2019 года. Трансфер бразильского футболиста обошёлся петербургскому клубу в € 40 млн.
«Однажды Пике пришёл на тренировку в бахилах…». Интервью с самым дорогим игроком РПЛ
Малком рассказал о травме, о «Барселоне» и о том, как погладил белого тигра.
Читайте также
- 14 февраля 2020
-
09:45
-
09:42
-
09:42
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
05:06
-
04:09
-
03:16
-
03:01
-
02:40
-
02:20
-
01:48
-
01:28
-
01:06
-
01:01
-
00:43
-
00:16
-
00:15
-
00:08
- 13 февраля 2020
-
23:50
-
23:23
-
23:07
-
23:03
-
22:53
-
22:28
-
22:20
-
22:07
-
22:00
-
21:55
-
21:50
-
21:47
-
21:42
Партнерский контент