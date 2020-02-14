Защитник донецкого «Шахтёра» Бутко назвал сына Златаном

У защитника донецкого «Шахтёра» Богдана Бутко родился сын. Малыша весом 3,9 кг и ростом 52 см назвали Златаном, сообщает пресс-служба украинского клуба.

«Спасибо моей жене Екатерине за сына. Я очень счастлив. Чувства переполняют!», — цитирует слова Бутко сайт «Шахтёра».

Златан стал вторым сыном Бутко. В семье футболиста также воспитывается трёхлетний сын Милан.

Примечательно, что в настоящее время шведский форвард Златан Ибрагимович выступает именно за «Милан». 38-летний швед вернулся в итальянский клуб, в составе которого становился чемпионом страны.

«Шахтер» лидирует в чемпионате Украины. В турнирной таблице клуб из Донецка занимает первое место, набрав 50 очков в 18 матчах. Занимающее второе место киевское «Динамо» набрало лишь 36 баллов.