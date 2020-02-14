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Сарри: «Ювентус» перестал прогрессировать

Сарри: «Ювентус» перестал прогрессировать
Футбол / Италия 0

Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри прокомментировал игру своей команды в первом полуфинальном матче Кубка Италии против «Милана» (1:1).

«Мы были лучше соперника в игре в пас и выходе из обороны в атаку, но в финальной трети поля получалось далеко не всё. Идёт процесс, мы продолжаем работать. Мы вышли на поле после поражения от „Вероны“ в чемпионате (1:2), но, к счастью, добились положительного результата.

Мы перестали прогрессировать в последние три недели, пропускали необязательные голы. Команда не может быть всегда на подъёме, то, что происходит сейчас — это переходный период, и это нормально. Я не переживаю, потому что переживать в жизни нужно только из-за здоровья", — цитирует Сарри сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Ответная встреча состоится в Турине 4 марта.

«Милан» и «Ювентус» установили рекорд посещаемости полуфиналов Кубка Италии
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