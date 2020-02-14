Ван де Бек — о трансфере Зиеша в «Челси»: Хаким едет в хороший клуб

Полузащитник амстердамского «Аякса» Донни ван де Бек прокомментировал переход одноклубника Хакима Зиеша в «Челси» в летнее трансферное окно.

«Я желаю ему всего самого лучшего в новой команде и уверен, что у него всё получится. Хаким — фантастический игрок, а в „Челси“ все футболисты имеют возможность прогрессировать. Зиеш едет в хороший клуб. У всех разные мнения о его переходе, но я очень рад за него», — сказал ван де Бек.

Сумма трансфера Зиеша в «Челси» составит € 45 млн, игрок присоединится к английской команде в июле 2020 года.

Ранее появилась информация, что клуб готов выделить главному тренеру команды Фрэнку Лэмпарду более € 170 млн на новых игроков. Лондонцам сняли трансферный запрет ещё перед зимним трансферным окном, но клубу так и не удалось оформить сделки в январе.



В этом сезоне Хаким Зиеш принял участие в 18 матчах чемпионата Нидерландов. Марокканский полузащитник забил 6 голов и стал автором 12 результативных передач.