«Ювентус» работает над возвращением Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может пополнить ряды «Ювентуса», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».

По информации источника, «Ювентус» начал работать над возвращением французского хавбека в летнее трансферное окно. Мадридский «Реал» и «ПСЖ» также заинтересованы в игроке, но сам игрок предпочитает вернуться в итальянский чемпионат. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить футболиста за € 140 млн.

Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.