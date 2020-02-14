«Ювентус» работает над возвращением Погба

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба летом может пополнить ряды «Ювентуса», сообщает журналист La Gazzetta dello Sport Николо Скира в своём «твиттере».
По информации источника, «Ювентус» начал работать над возвращением французского хавбека в летнее трансферное окно. Мадридский «Реал» и «ПСЖ» также заинтересованы в игроке, но сам игрок предпочитает вернуться в итальянский чемпионат. Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить футболиста за € 140 млн.
Поль Погба перешёл в «Манчестер Юнайтед» из «Ювентуса» летом 2016 года за € 105 млн. В нынешнем сезоне француз принял участие в семи матчах английской Премьер-лиги и сделал две результативные передачи. «Манчестер Юнайтед» набрал 35 очков в 25 матчах и занимает восьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии.
- 14 февраля 2020
-
14:25
-
13:35
-
13:24
-
13:13
-
13:05
-
12:52
-
12:30
-
12:26
-
12:03
-
12:00
-
11:33
-
11:28
-
11:07
-
10:58
-
10:35
-
10:20
-
10:09
-
09:56
-
09:45
-
09:42
-
09:42
-
09:30
-
09:24
-
09:15
-
09:00
-
08:43
-
05:06
-
04:09
-
03:16
-
03:01
-
02:40
-
02:20
-
01:48
-
01:28
-
01:06