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15-летний футболист забил гол в чемпионате Австралии и стал рекордсменом

15-летний футболист забил гол в чемпионате Австралии и стал рекордсменом
Футбол / Прочие турниры 0

Нападающий австралийского клуба «Аделаида Юнайтед» Мохамед Туре отметился голом в матче А-лиги с «Сентрал Кост Маринерс».

Юный футболист вышел на замену на 77-й минуте, а спустя 7 минут замкнул передачу с левого фланга и удвоил преимущество своей команды. Встреча завершилась победой «Аделаиды» со счётом 2:0.

Видео доступно в «твиттере» А-лиги.

Как сообщает Fox Sports Australia, Туре, которому в марте исполнится всего 16 лет, установил рекорд чемпионата Австралии, став самым молодым автором гола в истории соревнований. Предыдущий рекордсмен первенства поразил ворота соперника в возрасте 17 лет. Таким образом, Мохамед превзошёл достижение своего предшественника на более чем год.

На прошлой неделе Туре дебютировал в А-лиге и стал третьим в списке самых молодых футболистов в истории турнира. На момент выхода на поле форварду было 15 лет и 320 дней.

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