Черчесов, Симонян и Ярцев приняли участие в церемонии прощания с Рейнгольдом. Главные фото

Сегодня, 14 февраля, в Москве в Академии «Спартака» по футболу имени Ф.Ф. Черенкова прошла церемония прощания с Валерием Рейнгольдом. Бывший футболист московского «Спартака» ушёл из жизни на 78-м году.
11 февраля Рейнгольду стало плохо во время турнира, посвящённого 110-й годовщине со дня рождения экс-футболиста ЦДКА, «Зенита» и «Спартака» Владимира Степанова. Он был срочно госпитализирован, но умер, несмотря на усилия врачей.
77-летний Рейнгольд — воспитанник «Динамо» и «Спартака». Большую часть карьеры провёл в стане красно-белых, выступая за клуб с 1960 по 1967 год. Играл также за воронежский «Труд» и ярославский «Шинник». В составе «Спартака» — чемпион СССР 1962 года, двукратный обладатель Кубка СССР (1963, 1965). В последние годы жизни был футбольным экспертом.
Фотографии с церемонии — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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