Винисиус: в какой-то момент голы придут. Мне всего 19 лет. Со Стерлингом было то же самое
Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор признался, что не переживает из-за того, что мало забивает.
«Сохраняю спокойствие, знаю, что в какой-то момент голы придут. Мне всего 19 лет. С Рахимом Стерлингом в моём возрасте было то же самое. Он мало забивал, но в этом сезоне в его активе уже 15 или 16 мячей. С каждым годом он становится лучше.
Слухи об аренде? Никогда не думал об этом, хотя знаю, что в футболе всё может меняться каждую минуту. Всегда знал, что хочу остаться в «Реале», стараться изо всех сил и продолжать играть с лучшими футболистами в мире», — цитирует Винисиуса Esporte Interativo.
В нынешнем сезоне Винисиус забил 3 мяча и отдал 2 результативные передачи в 23 матчах за «Реал» во всех турнирах.
«Реал» заинтересован в приобретении Стерлинга
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