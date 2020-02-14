«Ты из Уханя? Я слежу за тобой». Буффон неудачно пошутил про коронавирус

Голкипер «Ювентуса» Джанлуиджи Буффон оказался в центре неоднозначной истории. Легендарный вратарь после матча 1/2 финала Кубка Италии с «Миланом» (1:1) раздавал автографы и пошутил над болельщиком с азиатской внешностью.

«Я слежу за тобой. Корона… Да? Ты из Уханя?» — с такими словами обратился Буффон к фанату, улыбаясь и подписывая программку к матчу.

Видео можно посмотреть в «твиттере» Make Roma Great Again #Spall3tti.

Ранее о коронавирусе пошутили полузащитник Дмитрий Тарасов и хавбек «Тоттенхэм Хотспур» Деле Алли. Оба игрока выложили видео с людьми азиатской внешности, пошутив о болезни. В итоге после высказанного в социальных сетях недовольства футболисты принесли извинения.

Алли в Англии грозила дисквалификация. Шутку футболиста многие посчитали оскорбительной и расистской.