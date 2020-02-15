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Гвардиола предстоящим летом рассмотрит вариант с уходом из «Манчестер Сити»

Гвардиола предстоящим летом рассмотрит вариант с уходом из «Манчестер Сити»
Футбол / Англия 0

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола следующим летом рассмотрит вариант с уходом из клуба из-за двухлетнего отстранения «горожан» от еврокубков, сообщает The Telegraph.

По информации издания, многое будет зависеть от того, удастся ли «Манчестер Сити» отменить решение Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) в Спортивном арбитражном суде (CAS).

Напомним, УЕФА отстранил манкунианский клуб от участия в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а также наказал штрафом в размере € 30 млн за финансовые махинации. В период с 2012 по 2016 год «горожане» намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки.

Если «Манчестер Сити» не сумеет добиться отмены наказания, клуб не будет играть в еврокубках в сезонах 2020/2021 и 2021/2022.

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