«Манчестер Сити» за финансовые махинации могут лишить очков в АПЛ
Руководство английской Премьер-лиги может наказать «Манчестер Сити», который был отстранён на два года от еврокубков за нарушения правил финансового фэйр-плей в период с 2012 по 2016 год, сообщает The Independent.
«Горожане» намерено завышали выплаты от спонсорских контрактов, чтобы скрыть свои убытки перед УЕФА. С учётом того что все клубы должны предоставлять правдивую информацию о доходах, чтобы получить лицензию АПЛ, манкунианцев могут лишить определённого количества набранных очков в этом сезоне.
Сообщается, что «Сити» за финансовые махинации вряд ли будет исключён из Премьер-лиги, но если это всё же произойдёт, клуб будет отправлен во Вторую лигу Англии (четвёртый по силе дивизион страны).
УЕФА давно «копал» под «Сити». И вот наконец наказал
С чего всё началось.
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