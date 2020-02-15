Женский «Челси» стал первым клубом, адаптировавшим тренировки под менструальный цикл

Женский футбольный клуб «Челси» стал первым клубом, который адаптировал тренировки своих футболисток к их менструальным циклам, сообщает The Telegraph.

Данная инициатива, которая была выдвинута главным тренером команды Эммой Хайс, может оказать огромное влияние на предотвращение травм, также это нововведение может коренным образом изменить дальнейшую систему тренировок в женском футболе. Включение менструального цикла в режимы тренировок может помочь контролировать колебания веса и уменьшить восприимчивость к травмам мягких тканей, таким как повреждение передней крестообразной связки.

«Справедливости ради, стоит сказать, что я женщина-тренер в отрасли, где с женщинами всегда обращались, как с маленькими мужчинами. Применение чего-либо от реабилитации до силовых упражнений и обусловленности для тактики — всё это основано на том, что делают люди. Отправной точкой является то, что мы женщины, и, в конечном счёте, мы ежемесячно сталкиваемся с чем-то совершенно отличным от мужчин. И мы должны лучше понимать это, потому что наше образование подвело нас в школе; нас не учили о наших системах репродукции. Мы пытаемся найти способ, который улучшит нашу работоспособность», — приводит слова Хайс The Telegraph.

В текущем чемпионате английской женской Суперлиги «Челси», набрав 38 очков в 14 играх, занимает второе место.