«Уфа» назвала соперников на товарищеские матчи заключительного сбора
Завтра, 16 февраля, «Уфа» начнёт проводить заключительный зимний сбор. Очередной сбор состоится в Бенидорме (Испания).
Подопечные Вадима Евсеева в Испании проведут три контрольные встречи. 18 февраля уфимцы сыграют со швейцарским клубом «Рапперсвиль». 22-го у «Уфы» запланирован товарищеский матч с московским ЦСКА. А уже на следующий день клуб из Башкирии встретится с китайским «Далянь Ифан».
«Уфа» располагается на седьмом месте в турнирной таблице чемпионата России. Подопечные Вадима Евсеева набрали 25 очков в 19 матчах. В следующем туре РПЛ уфимский клуб 1 марта в Краснодаре встретится с «Краснодаром». Начало матча — в 16:30 мск. В турнирной таблице РПЛ первое место занимает «Зенит», набравший 45 очков.
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