ЦСКА разгромил швейцарскую команду «Делемон» — 5:0. Кучаев сделал хет-трик за 20 минут
ЦСКА одержал победу в товарищеском матче со швейцарской командой «Делемон». Итоговый счёт — 5:0.
«Армейцы» вышли вперёд на 30-й минуте — пенальти реализовал полузащитник Алан Дзагоев. Незадолго до свистка на перерыв, на 45-й минуте, преимущество российской команды удвоил нападающий Илья Шкурин. В первые 20 минут второго тайма москвичи забили ещё три гола. Автором всех трёх мячей стал хавбек Константин Кучаев на 47-й, 58-й и 65-й минутах встречи.
ЦСКА, набрав 34 очка в 19 турах, занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, по дополнительным показателям уступая «Ростову» и опережая «Локомотив». Лидирует в первенстве «Зенит» (45), на второй строчке располагается «Краснодар» (35).
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