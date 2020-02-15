Райола: общаюсь с «Ювентусом» о Погба, но в его услугах заинтересованы и другие клубы

Мино Райола, агент полузащитника «Манчестер Юнайтед» Поля Погба, рассказал о будущем француза.
«Погба никогда не переставал улыбаться, но очевидно, что хороший футболист не переходит в «Манчестер Юнайтед», чтобы не сражаться за титулы Лиги чемпионов или английской Премьер-лиги. Было бы неправильно, если бы я не признал, что Поль хочет оставаться на самом высоком уровне. В первую очередь он будет стараться изо всех сил, а в конце сезона посмотрим, стоит ему уходить или нет.
Общаюсь с руководством «Ювентуса» обо многих вещах, в том числе о Погба и других игроках. Нужно получить информацию, посмотреть, что происходит, сформулировать несколько гипотез, немного помечтать.
Помимо «Ювентуса» есть и другие клубы, заинтересованные в услугах Поля, но сейчас он в «Манчестер Юнайтед». На трансферном рынке нет ничего невозможного, что уже доказали «Ювентус», «Пари Сен-Жермен» и мадридский «Реал». Достижение невозможных вещей — часть этого бизнеса», — приводит слова Райолы Goal со ссылкой на Tuttosport.
- 15 февраля 2020
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