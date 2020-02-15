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«Боруссия» М разгромила «Фортуну» в гостевом матче Бундеслиги

«Боруссия» М разгромила «Фортуну» в гостевом матче Бундеслиги
Футбол / Германия 0

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.

Голы в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» на счету полузащитников Йонаса Хофмана, Флориана Нойхауса, а также Ларса Штиндля (дубль). Автором единственного гола в составе «Фортуны» стал хавбек Эрик Томми, ему ассистировал защитник Кан Айхан.

Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 42 очка в 21 матче и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дюссельдорфская «Фортуна» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 45 очков в 22 матчах.

Германия - Бундеслига. 22-й тур
15 февраля 2020, суббота. 20:30 МСК
Фортуна
Дюссельдорф
Окончен
1 : 4
Боруссия М
Мёнхенгладбах
0:1 Хофман – 22'   1:1 Томми – 29'   1:2 Штиндль – 51'   1:3 Штиндль – 77'   1:4 Нойхаус – 82'
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