«Боруссия» М разгромила «Фортуну» в гостевом матче Бундеслиги

В матче 22-го тура немецкой Бундеслиги «Фортуна» принимала мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча прошла на стадионе «Эсприт-Арена» в Дюссельдорфе и завершилась уверенной победой гостей со счётом 4:1.



Голы в составе мёнхенгладбахской «Боруссии» на счету полузащитников Йонаса Хофмана, Флориана Нойхауса, а также Ларса Штиндля (дубль). Автором единственного гола в составе «Фортуны» стал хавбек Эрик Томми, ему ассистировал защитник Кан Айхан.



Мёнхенгладбахская «Боруссия» набрала 42 очка в 21 матче и занимает четвёртое место в турнирной таблице чемпионата Германии. Дюссельдорфская «Фортуна» (17) — на 16-м месте. Лидером соревнований на данный момент является «РБ Лейпциг», набравший 45 очков в 22 матчах.