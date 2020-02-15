Роналду не попал в заявку «Ювентуса» на матч Серии А с «Брешией»

«Ювентус» на странице клуба в «Твиттере» опубликовал заявку на матч 24-го тура итальянской Серии А с «Брешией». В список, состоящий из 20 футболистов, не попал нападающий туринского клуба Криштиану Роналду.

Заявка «Ювентуса»: Щенсны, Пинсольо, Буффон, Де Шильо, Кьеллини, Де Лигт, Алекс Сандро, Данило, Бонуччи, Ругани, Уэсли, Пьянич, Рэмзи, Матюиди, Рабьо, Бентанкур, Дибала, Куадрадо, Игуаин, Оливьери.

Матч 24-го тура чемпионата Италии «Ювентус» — «Брешия» состоится завтра, 16 февраля, на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 мск.

Туринский «Ювентус» набрал в 23 матчах 54 очка и занимает 2-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. «Брешия» (16) — на предпоследнем, 19-м месте.