Алаба — о будущем: могу представить себя не в «Баварии»

Защитник мюнхенской «Баварии» Давид Алаба не исключает, что в будущем перейдёт в клуб из другого чемпионата.

«Посмотрим, что произойдёт. Хорошо знаю английскую Премьер-лигу, поскольку следил за ней, когда был моложе. Болел за лондонский «Арсенал». Патрик Виейра был одним из любимых футболистов. Сейчас не думаю об этом слишком много, но могу представить себя и не в «Баварии», — приводит слова Алабы The Times.

Давид выступает за «Баварию» с 2009 года. Контракт 27-летнего австрийца с действующими чемпионами немецкой Бундеслиги рассчитан до 30 июня 2021 года.

В нынешнем сезоне Алаба помог мюнхенскому клубу в 22 матчах во всех турнирах. Защитник записал в актив один мяч и две результативные передачи.