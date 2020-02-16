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Риера: у «Ливерпуля» всё идеально. Проблем с чемпионством уже не должно возникнуть

Риера: у «Ливерпуля» всё идеально. Проблем с чемпионством уже не должно возникнуть
Футбол / Англия 0

Бывший испанский полузащитник «Ливерпуля» Альберт Риера поделился мнением о нынешней команде красных.

«Очень рад за «Ливерпуль». Когда там играл, вся наша команда хотела выиграть чемпионат, мы были долго без титула чемпионов. В сезоне-2008/2009 мы отстали от «Манчестер Юнайтед» на два очка, но были очень близко. Потом, в сезоне-2013/2014, очень обидно поскользнулся Стивен Джеррард.

Сейчас, наконец, наступило время «Ливерпуля». Всё идеально: идеальный тренер, идеальный коллектив в команде, атмосфера. Проблем с чемпионством уже не должно возникнуть. У команды есть важное качество: они выигрывают те матчи, в которых, по логике, не должны побеждать. Они дожимают, вытаскивают на характере. Это чемпионский фактор», — сказал Риера в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Альберт выступал за «Ливерпуль» с 2008 по 2010 год.

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