Совет директоров «Сампдории» ушёл в отставку в полном составе

В руководстве «Сампдории» произошли изменения, сообщает Football Italia.



По информации источника, совет директоров «Сампдории» в полном составе ушёл в отставку. Ранее итальянский клуб покинул вице-президент Паоло Фиорентина. Теперь президенту «Сампдории» Массимо Ферреро предстоит сформировать новое руководство клуба. Ферреро говорил, что готов продать клуб, но только надёжному кандидату.

«Сампдория» набрала 23 очка в 23 матчах и занимает 17-е место в турнирной таблице итальянской Серии А. Лидером соревнований на данный момент является миланский «Интер», набравший 54 очка в 23 матчах. В следующем туре «Сампдория» на домашнем стадионе сыграет с «Фиорентиной». Встреча состоится сегодня, 16 февраля.