«Спартак» в товарищеском матче обыграл ереванский «Арарат»

Московский «Спартак» встречался в товарищеском матче с ереванским «Араратом». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Через 5 минут игрок ереванского «Арарата» Веслен Жуниор сравнял счёт. Во втором тайме московский клуб сумел отметиться ещё два раза, на 68-й и 89-й минутах, и одержал победу в этой встрече.

Московский «Спартак», набрав в 19 турах 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший в 19 матчах 45 очков. Первый матч после перерыва в чемпионате России московский клуб проведёт на выезде 29 февраля с «Динамо».