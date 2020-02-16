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«Спартак» в товарищеском матче обыграл ереванский «Арарат»

«Спартак» в товарищеском матче обыграл ереванский «Арарат»
Футбол / РПЛ 0

Московский «Спартак» встречался в товарищеском матче с ереванским «Араратом». Игра завершилась победой красно-белых со счётом 3:1.

На 18-й минуте счёт в матче открыл нападающий «Спартака» Эсекьель Понсе. Через 5 минут игрок ереванского «Арарата» Веслен Жуниор сравнял счёт. Во втором тайме московский клуб сумел отметиться ещё два раза, на 68-й и 89-й минутах, и одержал победу в этой встрече.

Московский «Спартак», набрав в 19 турах 22 очка, занимает 10-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидером соревнований на данный момент является петербургский «Зенит», набравший в 19 матчах 45 очков. Первый матч после перерыва в чемпионате России московский клуб проведёт на выезде 29 февраля с «Динамо».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2020, воскресенье. 14:00 МСК
Спартак М
Москва, Россия
Окончен
3 : 1
Арарат
Ереван, Армения
1:0 Понсе – 18'   1:1 Де Мело – 23'   2:1 Зобнин – 68'   3:1 Ларссон – 89'
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