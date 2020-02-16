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«Краснодар» уступил «Мольде» в контрольном матче на сборах

«Краснодар» уступил «Мольде» в контрольном матче на сборах
Футбол / РПЛ 0

«Краснодар» на сборах в Марбелье (Испания) провёл очередной контрольный матч. Соперником российского клуба стал «Мольде», действующий чемпион Норвегии. Матч закончился победой норвежцев со счётом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил Эрлинг Кнутсон.

Тренерский штаб «Краснодара» выставил на матч практически оптимальный состав. Эта встреча стала для южан уже второй, которую они провели сегодня, 16 февраля. Ранее краснодарцы в товарищеском матче обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0.

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
16 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Мольде
Мольде, Норвегия
Окончен
1 : 0
Краснодар
Краснодар, Россия
1:0 Кнутсон – 49'
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