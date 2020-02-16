«Краснодар» уступил «Мольде» в контрольном матче на сборах

«Краснодар» на сборах в Марбелье (Испания) провёл очередной контрольный матч. Соперником российского клуба стал «Мольде», действующий чемпион Норвегии. Матч закончился победой норвежцев со счётом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил Эрлинг Кнутсон.

Тренерский штаб «Краснодара» выставил на матч практически оптимальный состав. Эта встреча стала для южан уже второй, которую они провели сегодня, 16 февраля. Ранее краснодарцы в товарищеском матче обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0.

«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.