«Краснодар» уступил «Мольде» в контрольном матче на сборах
«Краснодар» на сборах в Марбелье (Испания) провёл очередной контрольный матч. Соперником российского клуба стал «Мольде», действующий чемпион Норвегии. Матч закончился победой норвежцев со счётом 1:0. Единственный мяч на 49-й минуте забил Эрлинг Кнутсон.
Тренерский штаб «Краснодара» выставил на матч практически оптимальный состав. Эта встреча стала для южан уже второй, которую они провели сегодня, 16 февраля. Ранее краснодарцы в товарищеском матче обыграли «Крылья Советов» со счётом 1:0.
«Краснодар» набрал 35 очков в 19 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Самарские «Крылья Советов» (18) — на 15-м месте. Лидером соревнований является петербургский «Зенит», набравший 45 очков в 19 матчах.
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