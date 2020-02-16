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«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан» со счётом 7:0

«Крылья Советов» разгромили «Далянь Ифан» со счётом 7:0
Футбол / РПЛ 0

Самарские «Крылья Советов» в товарищеском матче разгромили китайский клуб «Далянь Ифан» со счётом 7:0. Встреча состоялась в Малаге, где российский клуб проводит учебно-тренировочный сбор.

Счёт был открыт в середине первого тайма. На 20-й минуте автором забитого мяча стал Деян Радонич. На 55-й минуте преимущество самарского клуба увеличил Паул Антон. Через пару минут счёт до крупного довёл Радонич. На 70-й минуте отличился Антон Зиньковский. Вскоре пятый гол забит Радонич, оформив хет-трик. Затем дубль сделать удалось Зиньковскому. Окончательный счёт установил Срджан Мияйлович.

«Крылья Советов» (Россия) — «Далянь Ифан» (Китай) — 7:0 (1:0).
Голы: Радонич, 20; Антон, 55; Радонич, 57; Зиньковский, 70; Радонич, 72; Зиньковский, 75; Мияйлович, 80.

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