Божович подарил Бенитесу сувенир с символикой «Крыльев Советов»

Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом товарищеского матча с «Далянь Ифан» подарил сувенир с символикой самарского клуба наставнику китайцев Рафаэлю Бенитесу.

«Перед матчем Миодраг Божович подарил на память наставнику китайской команде Рафаэлю Бенитесу самарский сувенир с символикой нашего клуба», — сообщается в официальном «твиттере» самарского клуба.

Матч «Крылья Советов» — «Далянь Ифан» проходит в Малаге. В середине второго тайма российский клуб выигрывает со счётом 3:0.

«Крылья Советов», набрав 18 очков в 19 матчах, находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ самарцы проведут 28 февраля на своём поле с «Оренбургом».