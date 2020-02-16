Божович подарил Бенитесу сувенир с символикой «Крыльев Советов»
Главный тренер «Крыльев Советов» Миодраг Божович перед началом товарищеского матча с «Далянь Ифан» подарил сувенир с символикой самарского клуба наставнику китайцев Рафаэлю Бенитесу.
«Перед матчем Миодраг Божович подарил на память наставнику китайской команде Рафаэлю Бенитесу самарский сувенир с символикой нашего клуба», — сообщается в официальном «твиттере» самарского клуба.
Матч «Крылья Советов» — «Далянь Ифан» проходит в Малаге. В середине второго тайма российский клуб выигрывает со счётом 3:0.
«Крылья Советов», набрав 18 очков в 19 матчах, находятся в зоне вылета и занимают 15-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Следующий матч в РПЛ самарцы проведут 28 февраля на своём поле с «Оренбургом».
Божович: готов работать больше и вытащить «Крылья Советов» из сложной ситуации
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