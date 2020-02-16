«Атлетик» потерпел третье поражение подряд, проиграв «Осасуне»

«Атлетик» не сумел прервать серию поражений в Примере. В матче 24-го тура Примеры клуб из Бильбао на своём поле уступил «Осасуне». Встреча завершилась со счётом 0:1.

Единственный мяч на 29-й минуте забил Ойер Санхурхо. После этого гости сосредоточились на обороне и сумели удержать победный счёт, несмотря на все атаки соперника.

Для «Атлетика» это поражение стало уже третьим подряд в Примере. Более того, баски в чемпионате Испании не могут победить уже в девяти матчах. В последний раз они побеждали ещё в начале декабря 2019 года.

Турнирная таблица испанской Примеры

«Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 31 очко. «Осасуна» также набрала 31 балл и располагается на 11-й строчке.