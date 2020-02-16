«Атлетик» потерпел третье поражение подряд, проиграв «Осасуне»
«Атлетик» не сумел прервать серию поражений в Примере. В матче 24-го тура Примеры клуб из Бильбао на своём поле уступил «Осасуне». Встреча завершилась со счётом 0:1.
Единственный мяч на 29-й минуте забил Ойер Санхурхо. После этого гости сосредоточились на обороне и сумели удержать победный счёт, несмотря на все атаки соперника.
Для «Атлетика» это поражение стало уже третьим подряд в Примере. Более того, баски в чемпионате Испании не могут победить уже в девяти матчах. В последний раз они побеждали ещё в начале декабря 2019 года.
Турнирная таблица испанской Примеры
«Атлетик» занимает 10-е место в турнирной таблице Примеры, набрав 31 очко. «Осасуна» также набрала 31 балл и располагается на 11-й строчке.
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