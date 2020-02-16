Голы Тошича и Натхо принесли «Партизану» крупную победу в чемпионате Сербии

В матче 21-го тура чемпионата Сербии «Партизан» разгромил «Радник» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Партизан».

Победу хозяевам принесли голы бывших полузащитников ЦСКА Зорана Тошича и Бибраса Натхо. Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором забитого мяча стал Тошич, который блестяще выполнил штрафной удар. В середине второго тайма преимущество белградского клуба увеличил Натхо, реализовав 11-метровый. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Натхо, точно пробив со штрафного.

«Партизан», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице сербского национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующей «Црвены Звезды» составляет 11 очков. «Радник» (19) — на 13-м месте.