Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Голы Тошича и Натхо принесли «Партизану» крупную победу в чемпионате Сербии

Голы Тошича и Натхо принесли «Партизану» крупную победу в чемпионате Сербии
Футбол / Прочие турниры 0

В матче 21-го тура чемпионата Сербии «Партизан» разгромил «Радник» со счётом 3:0. Встреча состоялась в Белграде на стадионе «Партизан».

Победу хозяевам принесли голы бывших полузащитников ЦСКА Зорана Тошича и Бибраса Натхо. Счёт был открыт на 37-й минуте. Автором забитого мяча стал Тошич, который блестяще выполнил штрафной удар. В середине второго тайма преимущество белградского клуба увеличил Натхо, реализовав 11-метровый. Окончательный счёт на 80-й минуте установил Натхо, точно пробив со штрафного.

«Партизан», набрав 47 очков, занимает второе место в турнирной таблице сербского национального чемпионата. Отставание клуба от лидирующей «Црвены Звезды» составляет 11 очков. «Радник» (19) — на 13-м месте.

Сербия - Суперлига. Суперлига. 21-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 18:00 МСК
Партизан
Белград
Окончен
3 : 0
Радник
Сурдулица
1:0 Тошич – 37'   2:0 Натхо – 67' (пен)   3:0 Натхо – 80'
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020