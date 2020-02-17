«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1
В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «Марселю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер. Ему ассистировали Джемель Зитуни и Франсуа Будикиян.
Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Виктор Осимхен, которому ассистировал Жонатан Бамба. На 66-й минуте гости восстановили равновесие благодаря автоголу Рейнилду. Через три минуты победный гол забил Дарио Бенедетто, которому ассистировал Валер Жермен.
«Марсель», набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание марсельцев от лидирующего «ПСЖ» составляет 10 очков. «Лилль» (40) — на 4-м месте.
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