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«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1

«Марсель» на выезде обыграл «Лилль» в Лиге 1
Футбол / Франция 0

В матче 25-го тура чемпионата Франции «Лилль» уступил «Марселю» со счётом 1:2. Встреча состоялась в Вильнёв-д'Аск на стадионе «Пьер-Моруа». Обслуживал матч арбитр Франк Шнедер. Ему ассистировали Джемель Зитуни и Франсуа Будикиян.

Счёт был открыт в начале второго тайма. На 51-й минуте автором забитого мяча стал Виктор Осимхен, которому ассистировал Жонатан Бамба. На 66-й минуте гости восстановили равновесие благодаря автоголу Рейнилду. Через три минуты победный гол забил Дарио Бенедетто, которому ассистировал Валер Жермен.

«Марсель», набрав 52 очка, занимает второе место в турнирной таблице французского национального чемпионата. Отставание марсельцев от лидирующего «ПСЖ» составляет 10 очков. «Лилль» (40) — на 4-м месте.

Франция - Лига 1. 25-й тур
16 февраля 2020, воскресенье. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
1 : 2
Марсель
Марсель
1:0 Осимхен – 51'   1:1 Рейнилду – 66' (автогол)   1:2 Бенедетто – 69'
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