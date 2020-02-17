«Зенит» победил «Аланию» благодаря дублям Ригони и Ерохина

«Зенит» одержал победу в товарищеском матче с владикавказской «Аланией». Итоговый счёт – 4:2.
На 5-й минуте номинальные гости вышли вперёд. Автором гола стал нападающий Ислам Машуков. На 29-й минуте полузащитник сине-бело-голубых Александр Ерохин восстановил равенство в счёте. Перед свистком на перерыв забил хавбек петербургской команды Эмилиано Ригони. В период с 54-й по 64-ю минуту «Зенит» довёл счёт до разгромного – по дублю оформили Ригони и Ерохин. Итоговый счёт на 67-й минуте установил полузащитник «Алании» Давид Кобесов, реализовавший пенальти.
«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, лидирует в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. «Алания» (43) занимает второе место в зоне «Юг» Профессиональной футбольной лиги.
- 17 февраля 2020
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