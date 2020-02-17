Янг: «Интер» по-прежнему борется за чемпионство

Защитник «Интера» Эшли Янг поделился мнением о поражении от «Лацио» в матче 24-го тура чемпионата Италии (1:2).
«Дело в том, что мы проиграли игру. Я предпочёл бы не забить, но при этом выигрывать матч, но всё вышло иначе. У нас впереди много матчей, мы должны довольно быстро встряхнуться и подготовиться к следующей игре. Конечно, мы всё ещё находимся в чемпионской гонке, впереди много игр, в которых можно взять много очков. Уверен, что у нас получится вернуться на победный путь», — приводит слова Янга Football Italia.
Эшли Янг принял участие в четырёх матчах в текущем сезоне Серии А после перехода в «Интер» из «Манчестер Юнайтед». Английский защитник забил один гол и отметился одной результативной передачей.
«Интер» располагается на третьем месте в турнирной таблице чемпионата Италии. Подопечные Антонио Конте набрали 54 очка в 24 турах.
- 17 февраля 2020
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