Жена Семака: почему не считают проблемой блудников и прелюбодеев, зато ополчились на ЛГБТ?

Анна Семак, супруга главного тренера «Зенита» Сергея Семака, поделилась мыслями о проблемах современного мира.



«Мне кажется, что в это непростое время, как никогда, важна семья, важно найти своих и успокоиться, относясь ко всему происходящему с рассудительностью, помня о том, что мир держится на любви, добре и милосердии. Да, я против расизма, против принижения людей с другим цветом кожи. Полезно изучить историю расизма, осознать, почему некоторые слова так остро воспринимаются темнокожими народами и откуда растут корни этой боли, исключив из лексикона слова, запрещённые в цивилизованном мире. Обзывать и унижать темнокожего человека — для меня то же самое, что оскорблять блокадника, придумывая для него соответствующие прозвища.



Почему не считают глобальной проблемой, убивающей нашу нравственность, блудников и прелюбодеев, зато все ополчились на представителей ЛГБТ? Человек обладает свободной волей, и отвечать ему за свой выбор перед богом придётся один на один. Пропаганда добра и милосердия с парадами неравнодушных людей — вот что явно сделает этот мир лучше», — цитирует Анну «Собака.ru».

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