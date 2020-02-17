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Гол Малкома помог «Зениту» обыграть «Кайрат» в товарищеском матче

Гол Малкома помог «Зениту» обыграть «Кайрат» в товарищеском матче
Футбол / РПЛ 0

В товарищеском матче «Зенит» встречался с «Кайратом». Игра завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:1.

Уже на 8-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. На 25-й минуте нападающий Малком вывел «Зенит» вперёд в счёте. Через 9 минут хавбек «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев сравнял счёт. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос вновь вывел петербурскую команду вперёд. Через 1 минуту форвард «Зенита» Сердар Азмун установил итоговый счёт.

«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».

Товарищеские матчи (клубы). Товарищеские матчи
17 февраля 2020, понедельник. 17:00 МСК
Зенит
Санкт-Петербург, Россия
Окончен
3 : 1
Кайрат
Алма-Ата, Казахстан
1:0 Малком – 25'   1:1 Тунгышбаев – 34'   2:1 дос Сантос – 68'   3:1 Азмун – 69'
Удаления: Оздоев – 8' / нет
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