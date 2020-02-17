Гол Малкома помог «Зениту» обыграть «Кайрат» в товарищеском матче

В товарищеском матче «Зенит» встречался с «Кайратом». Игра завершилась победой петербургского клуба со счётом 3:1.
Уже на 8-й минуте прямую красную карточку получил полузащитник «Зенита» Магомед Оздоев. На 25-й минуте нападающий Малком вывел «Зенит» вперёд в счёте. Через 9 минут хавбек «Кайрата» Еркебулан Тунгышбаев сравнял счёт. Во втором тайме, на 68-й минуте, защитник «Зенита» Дуглас дос Сантос вновь вывел петербурскую команду вперёд. Через 1 минуту форвард «Зенита» Сердар Азмун установил итоговый счёт.
«Зенит», набрав по итогам 19 туров 45 очков, занимает первое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги, опережая ближайшего преследователя, «Краснодар», на 10 очков. В зоне еврокубков с одинаковым количеством очков – 34 – также находятся «Ростов», ЦСКА и «Локомотив».
- 17 февраля 2020
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