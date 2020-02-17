К. Колесниченко: перед сборами с ЦСКА был интерес «Зенита», но я дал слово «армейцам»

Нападающий «Чертаново» Кирилл Колесниченко, проходивший просмотр в ЦСКА, рассказал, что к нему проявлял интерес и «Зенит».

«Перед сборами с ЦСКА был интерес «Зенита». Была возможность поехать с ними на сборы, но я сказал, что поеду с ЦСКА. С «армейцами» уже была договорённость, а слово надо держать. В «Зените» с уважением и пониманием отнеслись. Сказали: «Без проблем, если что-то не срастётся, то своё предложение не отклоняем». Так что, возможно, будет вариант попробовать силы в «Зените».



Не играл полгода, хочется просто начать получать практику. Хотелось бы попасть в клуб РПЛ. Если получится, то попасть в европейский клуб, который играет в еврокубках. Это было бы превосходно», — рассказал Колесниченко в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Андрею Панкову.