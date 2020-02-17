«Торпедо» заключило контракт с экс-защитником «Енисея» Кичиным

Бывший защитник красноярского «Енисея» Валерий Кичин стал игроком «Торпедо», сообщается на официальном сайте московского клуба. Контракт 27-летнего футболиста с клубом рассчитан до конца сезона.



«Впечатления только положительные. Очень рад оказаться в именитом клубе и постараюсь быть полезен команде. С некоторыми футболистами был знаком, играл вместе с вашим легендарным капитаном Сергеем Шустиковым. Атмосфера в коллективе нормальная, ребята приняли хорошо, никаких трудностей не возникло. Приходите на стадион, поддерживайте команду, гоните её вперёд, а мы будем стараться побеждать для вас», — отметил Кичин.



Последним клубом Кичина было минское «Динамо». В сезоне 2019 года защитник в 12 матчах чемпионата Беларуси сделал 1 результативную передачу.