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Симеоне: казалось, что «Ливерпуль» развалится из-за ухода Коутиньо, но они стали лучше!

Симеоне: казалось, что «Ливерпуль» развалится из-за ухода Коутиньо, но они стали лучше!
Футбол / Лига чемпионов 0

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился ожиданиями от первого матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мы сыграем с невероятной командой, отлично подготовленной неординарным тренером. Они могут играть как на контратаках, так и в позиционный футбол, хороши в верховой борьбе. После ухода Коутиньо казалось, что команда развалится, но она стала только лучше! Это многое говорит о том, какую команду они создали.

Не сомневаюсь, что этот «Ливерпуль» войдёт в историю как великая команда. «Ливерпуль» не похож на те клубы, которыми мы восторгались в прошлом. Это интенсивная и гибкая команда.

Нам выпало сражаться с очень сильным оппонентом. Стадион будет яростно нас поддерживать, но то же самое обеспечено и «Ливерпулю» в ответном поединке на «Энфилде». Да, болельщики нам помогут, но важно только то, что произойдёт на поле. Когда прозвучит стартовый свисток, может случиться абсолютно все. Но внутри команды я вижу оптимизм и желание проявить себя», — приводит слова Симеоне официальный сайт УЕФА.

Матч «Атлетико» — «Ливерпуль» состоится 18 февраля.

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